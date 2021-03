Wachsender Osten | Schlechtes Gewissen

Die am Mittwoch verkündeten strengeren Corona-Maßnahmen samt sogenannter „Osterruhe“ für den österreichischen Osten haben - unerfreuliches - Potenzial. Nämlich dafür, sich „exponentiell“, wie wir es von den Corona-Zahlen längst gut kennen, auch auf den Rest Österreichs auszubreiten. Vorarlberg vielleicht ausgenommen. Aber die in allen Bundesländern steigenden Zahlen an Infektionen, an Belegungen in den Intensivstationen und am Anteil des gefährlicheren und ansteckenderen Briten-Virus am Gesamtinfektionsgeschehen lassen wenig Gutes erwarten, legen die Befürchtung nahe, dass diesbezüglich der Osten Richtung Westen wächst. „,Osterruhe´für halb Österreich“ lautete gestern noch die Schlagzeile der „Krone“. Hoffen wir, dass wir „halb Österreich“ nicht bald durch „ganz Österreich“ ersetzen müssen!