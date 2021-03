Salzburger erschossen: Mordanklage gegen Kärntner

Der Kärntner leide an einer wahnhaften Störung, sagte Kitz, war zum Zeitpunkt der Tat aber zurechnungsfähig. „Er wird unserer Ansicht nach einzuweisen sein.“ Der Angeklagte habe sich in den bisher drei Vernehmungen nicht geständig gezeigt und von einem Unfall gesprochen. Der tödliche Schuss aus einer anderen Waffe habe sich gelöst. Dem widerspricht ein Gerichtsgutachter, der von einem angesetzten Schuss in den Hinterkopf spricht.