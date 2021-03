Energieriese verbucht Rekord-Gewinn in der Krise

Am stärksten von der Krise getroffen wurde das Unternehmen in den Sparten Tourismus und Verkehr. In den Obussen ging die Zahl der Fahrgäste um 30 Prozent auf 30,1 Millionen zurück, in der Lokalbahn fiel das Minus mit 39 Prozent auf 3 Millionen Fahrgäste noch stärker aus. Dank der vielen Jahres- und Monatskarten konnte der Umsatz aber trotzdem noch relativ stabil gehalten werden, der Rückgang betrug knapp 9 Prozent auf 57 Mio. Euro. Massiv war der Einbruch im Tourismus-Sektor (Festungsbahn, Mönchsberg-Aufzug, Wolfgangsee-Schifffahrt und Schafbergbahn), hier kam es zu mehr als einer Halbierung des Umsatzes von 18,3 Mio. Euro auf 8,5 Mio. Euro.