53% der Ostereierfarben sind gesundheitsgefährdend

Augen auf beim Eierkauf!

Während aufgrund der überwiegend geschlossenen Gastronomie in Österreich seit Sommer 2020 viele Millionen Eier aus Bodenhaltung zu viel am heimischen Markt sind, werden gleichzeitig große Mengen an Eiern aus der in Österreich verbotenen Käfighaltung in heimischen Lebensmitteln verarbeitet. „Es kann nicht sein, dass wir EU-weit die strengsten Haltungsbestimmungen im Bereich der tier- und umweltfreundlichen Eierproduktion einhalten, aber in Nudeln und Kuchen finden sich anscheinend weiterhin große Mengen Eiprodukte aus der in Österreich verbotenen Käfighaltung“, mahnt Franz Karlhuber, Obmann der ZAG - Zentrale Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Geflügelwirtschaft.



Kaufen Konsumenten Eier im Handel, so können sie über die Eingabe der Kennzeichnung am Ei über eierdatenbank.at feststellten, in welchem Betrieb das Ei gelegt wurde und in welcher Haltungsform die Hennen gehalten werden.