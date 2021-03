Wirtschaft studieren, Zukunft gestalten

Studieren in der lebenswertesten Stadt der Welt

Im Studierendenleben darf natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommen und gerade dafür eignet sich wohl kaum eine andere Studienstadt besser als das weltoffene Wien. Der Campus WU liegt unweit des Stadtzentrums und ist auch mit dem öffentlichen Verkehr schnell zu erreichen. Der an den Campus WU angrenzende Prater lädt als eine der größten Grünflächen Wiens zur Erholung in Lernpausen ein. Wien bietet alles, was das Studierendenherz begehrt, wie leistbares Wohnen, ausgezeichnete öffentliche Infrastruktur und ein großes Kultur- und Gastronomieangebot. Die Stadt ist eine Weltstadt, in der Tradition auf Moderne und Natur auf Urbanität trifft - der Spirit der florierenden Start-Up Szene ist hier an vielen Orten zu spüren: ob in Community Workspaces, Pop-Up Stores oder Innovation-Hubs. Der einzigartige Campus WU und Wien als lebenswerteste Stadt der Welt machen das Studium an der WU zu einer außergewöhnlichen Erfahrung.