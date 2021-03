Um 60 Prozent weniger Pleiten in Vorarlberg

Frühzeitige Sanierung vorantreiben

Daher empfiehlt der KSV jenen Unternehmen, die bereits jetzt absehen können, dass sie die angehäuften Verbindlichkeiten nicht zurückzahlen können, eine Sanierung frühzeitig aktiv voranzutreiben. Zwar sei davon auszugehen, dass die Zahl der Insolvenzen in Richtung Herbst zunehmen wird, allerdings nicht schlagartig: „Eine regelrechte Insolvenzwelle ist aus heutiger Sicht nicht erkennbar. Wann auch immer die Insolvenzzahlen steigen werden, gehen wir von einer stetigen Steigerung aus. Dieser Anstieg wird bis in die Jahre 2022 und 2023 hineinreichen“, erklärt Regina Nesensohn, KSV1870-Standortleiterin in Vorarlberg.