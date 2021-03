Lebensmittelausgaben als wichtige Unterstützung

Bei der „LeO“-Lebensmittelausgabe in Wien-Favoriten ist die Menschenschlange lang, als wir kommen. Männer, Frauen, Familien, Jung und Alt - die Not trifft sie alle. Sonja etwa. Sie ist früher immer mit der Saison arbeiten gegangen: im Sommer in einem Schwimmbad, im Winter beim Eislaufplatz. Doch mit Covid-19 war damit Schluss: „Es ist mir nicht so gut gegangen, besonders im Winter war es hart, da konnte ich gar nicht arbeiten.“