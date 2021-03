Tennengauer mit frisiertem Moped erwischt

Der 17-jährige Tennengauer wurde am Mittwochnachmittag in Hallein mit seinem Moped von der Polizei kontrolliert. Am Rollerprüfstand zeigte sich, dass man mit dem Moped statt erlaubter 45 km/h bis zu 91 km/h fahren kann. Außerdem hatte er illegale Umbauten am Moped vorgenommen. Ihm wurden Kennzeichen und Zulassung an Ort und Stelle abgenommen. Für ihn ist das bereits die zweite Kennzeichenabnahme in wenigen Monaten. Er wird angezeigt.