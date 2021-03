„Invincible“: Blutiger Comic-Hit als Amazon-Serie

Hochkarätiges Hollywood-Ensemble leiht Figuren ihre Stimmen

Die neue Animationsserie ist an ein erwachsenes Publikum gerichtet. Dem titelgebenden Invincible leiht US-Schauspieler Steven Yeun im Original die Stimme, der erst vor wenigen Tagen für seine Rolle in dem Einwandererdrama „Minari - Wo wir Wurzeln schlagen“ für den Oscar als Bester Hauptdarsteller nominiert worden ist. Zu Yeun gesellt sich eine ganze Riege an hochkarätigen Darstellern, darunter Zachary Quinto (Spock in den aktuellen „Star Trek“-Filmen), Mark Hamill (Luke Skywalker in den „Star Wars“-Filmen), Zazie Beetz („Deadpool 2“), John Hamm („Mad Men“), Ezra Miller („Fantastic Beasts“), Sandra Oh („Killing Eve“), J.K. Simmons („Justice League“) und Mahershala Ali („The Green Book“).