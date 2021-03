„Osterruhe“ für Osten | Negativimage

Seit Montag hat man darum gerungen - am Mittwoch Abend hatten sich der Gesundheitsminister, der Wiener Bürgermeister und die Landeshauptleute aus Niederösterreich und dem Burgenland wegen der sich dramatisch zuspitzenden Situation in den Intensivstationen endlich geeinigt: „Osterruhe“ von Gründonnerstag bis Dienstag nach Ostern im österreichischen Osten! Heißt so viel wie ein harter Lockdown. Der Handel schließt (außer Lebensmittel, Apotheken, Trafiken) wieder, ebenso die körpernahen Dienstleister. In Innenräumen gilt auch in der Woche nach Ostern im Wesentlichen FFP2-Maskenpflicht, die Schulen bleiben in der Nacht-Oster-Woche zu, gehen wieder zum „Distance Learning“ über, in der Zeit danach dürfen Lehrer und Schüler erst nach negativem PCR-Test „schrittweise“ zurück in die Schulen. Angekündigt wurde auch die Ausgangsbeschränkung von 0 bis 24 Uhr. Und ab dem 7. April Zugangstest-Pflicht auch für den Handel. Am erschreckendsten die doppelte Warnung: Die Maßnahmen im Osten könnten sogar noch weiter verschärft werden. Und auch dem Rest Österreichs drohen die selben oder ähnliche Maßnahmen. Na, das sind Aussichten!