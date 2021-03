Corona-Testaufruf für zwei weitere Gemeinden

In den beiden oststeirischen Gemeinden Feistritztal und Hartl werden am kommenden Wochenende zusätzliche kostenlose Antigen-Tests in den Gemeinden angeboten. Anlass sind vergleichsweise hohe Corona-Infektionszahlen. Insgesamt ist im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld die Sieben-Tages-Inzidenz von 17. bis 23. März auf 316,8 gestiegen, hieß es in der Aussendung des Landes. Wo die Teststraßen in den beiden Gemeinden sein werden, wird noch bekannt gegeben.