„Arbeitsmarkt-Epidemie“ kann in Armutsfalle führen

Harsche Kritik muss sich die Bundesregierung derzeit von der Vorarlberger Armutskonferenz gefallen lassen. Der politische Fokus liege viel zu einseitig auf den Infektions- und Inzidenzzahlen, während den wirtschaftlichen Folgen wie zunehmende Armutsgefährdung und Arbeitslosigkeit zu wenig Beachtung geschenkt würde. „Wir müssen uns mit der gleichen Vehemenz, die wir bei der Bekämpfung des Virus an den Tag legen, der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit beziehungsweise der Existenzsicherung der Arbeitslosen widmen“, erklärt der Sprecher der Armutskonferenz, Michael Diettrich.



Es braucht mehr Jobs

Denn die Beschäftigungslosigkeit sei mittlerweile epidemisch. 24.000 Menschen sind in Kurzarbeit, leiden also unter „milden Symptomen“, wie es in der Aussendung heißt. Die 16.320 als vorgemerkte Arbeitslose und Schulungsteilnehmer registrierten Personen nennt Diettrich „hospitalisiert“, während rund 3000 davon „als Langzeitarbeitslose auf der Intensivstation liegen“.