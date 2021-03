Strenge Kontrollen für Leiblachtaler

Ab Donnerstag treten für das Leiblachtal die aufgrund der Ausbreitung der britischen Virusmutation verhängten Ausreisekontrollen in Kraft. Besonders Pendler könnten in den kommenden Tagen auf die eine oder andere Geduldsprobe gestellt werden. Von unnötigen Fahrten sei zudem abzusehen, so Landesrat Christian Gantner.