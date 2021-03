Altes Gesetz bremste die Hilfen

Salzburgs Opposition wollte es genau wissen und ging im Landtag den Fragen nach, warum noch immer so viele betroffene Unternehmen auf Hilfsgelder, vor allem nach dem Epidemiegesetz, warten. Da dürfte laut Landeshauptmann Wilfried Haslauer die Formulierung in dem Gesetz von 1950 Probleme gemacht haben. Denn da heißt es nur Verdienstausfall, aber nicht welcher Ausfall genau gemeint ist. Erst im September war diese Hürde genommen. Danach begannen die Mühlen langsam zu mahlen. Die Digitalisierung der Anträge begann erst vor wenigen Wochen. Manche Hilfen sind auch an einen positiven Antrag an dieses Gesetz geknüpft und macht zusätzliche Probleme. Die Freiheitlichen hatten daher gefordert, dass Anträge an ein Zahlungsziel seitens der Behörden geknüpft werden. Zu diesem Beschluss kam es, wie erwartet, nicht. Denn andere Hilfen wie Umsatzersatz, Ausfallbonus oder Fixkostenzuschuss sollen laut Hans Scharfetter (ÖVP) schnell bearbeitet und innerhalb weniger Tage ausbezahlt sein und damit die Liquidität garantieren. Diese Hilfen laufen über die Covid-Finanzierungsagentur.