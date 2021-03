Oberösterreich stockt Corona-Intensivbetten auf

Auf den Normalstationen wird ab 29. März die Anzahl der Corona-Betten von 300 auf 400 erhöht, teilte der Krisenstab des Landes mit. Dort befanden sich am Mittwoch 209 Erkrankte. Auch die Zahl der Neuinfektionen nimmt in dem Bundesland weiter zu. Am Mittwoch meldete der Krisenstab 526 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Damit gab es 4.221 aktive Fälle. Am Mittwoch der Vorwoche betrug die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden 493 und 3.678 Personen waren aktiv erkrankt.