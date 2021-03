17-jährige Feldkircherin stürmt in die Weltspitze

Mikutina trennen nach ihrem zur Musik von Sing gelaufenem Kurzprogramm vor der Kür am Freitag (18 Uhr) nur 0,10 Punkte von einem Top-Ten-Platz bzw. 1,76 Zähler von Rang acht. Damit sind ihre Chancen auf ein Ticket für die Olympischen Spiele 2022 in Peking ausgezeichnet. Wie viele Olympia-Fahrkarten in Schweden tatsächlich vergeben werden, wird erst nach den Weltmeisterschaften entschieden. Ein Top-Ten-Platz sollte aber in jedem Fall reichen.