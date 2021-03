„Krone“ & Servus TV feiern 10 Jahre “Terra Mater“

Magische Momente - auch in der Jubiläumssendung am 7. April

Zum Jubiläum stellt Terra Mater-Naturfilmerin Birgit Peters die wichtigsten Momente und Meilensteine aus mehr als 500 Stunden packenden Naturdokumentationen vor. Ob stockdunkle Höhlen voller Elefanten oder banges Warten auf Nachschub fernab der Zivilisation, ob Aug‘ in Aug‘ mit wilden Raubtieren oder Drehs aus halsbrecherischen Fluggeräten: In den vergangenen 10 Jahren standen die Terra Mater-Filmer nur allzu oft vor großen Herausforderungen. Einzigartige Bilder nach wochenlangem Warten im Tarnzelt, atemberaubende Flugaufnahmen, spektakuläre Zeitlupen und Zeitraffer, Nachtsichtkameras, Videofallen und High End-Computeranimationen: Die Jubiläumssendung bietet alles, was das Herz von Naturfilm-Fans höherschlagen lässt. Und macht deutlich, warum die Terra Mater-Produktionen über 350 Auszeichnungen bei internationalen Filmfestivals gewonnen haben.