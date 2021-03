Mehrere Alkolenker aus dem Verkehr gezogen

Am Dienstag Abend kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei Anif einen 22-jährigen Fahrzeuglenker auf der Autobahn. Der Lenker wies einen Führerschein, der im Oktober 2020 abgelaufen ist, vor. Das Dokument wurde an Ort und Stelle abgenommen und der Lenker bei der BH-Salzburg-Umgebung angezeigt. Gegen Mitternacht bemerkte die Streife einen Pkw im Bereich Salzburg Nord Fahrtrichtung Lengfelden ohne Licht. Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellen die Beamten bei dem 46-jährigen Lenker einen Alkoholgehalt von 1,08 Promille fest. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Anzeige an die Behörde erstattet.