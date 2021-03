Deutlich weniger Pleiten im Jahresvergleich

Privatkonkurse um ein Drittel reduziert

59 Privatkonkurse wurden in den ersten drei Monaten des heurigen Jahres bei den Salzburger Bezirksgerichten eröffnet. Das sind um rund 37,2 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die angemeldeten Verbindlichkeiten fallen von 10 Millionen Euro auf 7 Millionen Euro. Dies bedeutet eine Reduktion in Höhe von rund 33 Prozent. Im Bundesländervergleich gab es in absoluten Zahlen nur im Burgenland (plus 6,7 Prozent) weniger. Der prozentuelle Rückgang fiel in Salzburg aber mit Abstand am höchsten aus.