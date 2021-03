Personalnachfrage steigt langsam aber sicher

1300 neue Stellen gemeldet

Im Wochenvergleich machen sich die jüngsten Öffnungsschritte bemerkbar. So sank die Anzahl an arbeitssuchenden Menschen in der Gastronomie um 2,1 Prozent, in der Baubranche waren es sogar 4,4 Prozent. „Wir spüren, dass die Personalnachfrage der Unternehmen wieder ansteigt“, erklärt Bereuter. Seit 1. März wurden beim AMS 1300 neue Stellen gemeldet, gesucht wird in allen Bereichen, von Anlernkräften bis hin zu Akademikern.