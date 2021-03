Steiermark Schau: 78 Künstler präsentieren Werke

Die „Steiermark Schau“ des Universalmuseums Joanneum wird am 9. April in den Museen für Geschichte, Volkskunde und dem Kunsthaus eröffnet. Ab 7. April gibt ein Pavillon in Wien Einblicke in die Arbeiten von 78 Kunstschaffenden, die ihre Sicht auf die Steiermark in Form von Filmen und Interviews präsentieren. Der Pavillon ist als mobiler Ausstellungsort konzipiert und wandert dann weiter in steirische Gemeinden, wo das Konzept am Mittwoch und Donnerstag präsentiert wird.