BWT: Ein Sport-Sponsor entdeckt die Hochkultur

Rund zehn Millionen Euro nehmen die Salzburger Festspiele jährlich an Sponsorgeldern ein. Zu den zahlungskräftigsten Unterstützern zählt ab sofort auch Wasseraufbereitungs-Spezialist BWT. Der Weltkonzern mit Sitz in Mondsee investierte sein Marketingbudget in der Vergangenheit vorrangig in den Sport.