Bauer von ausscherendem Stamm gegen Bäume gedrückt

Allein war ein Landwirt mit Forstarbeiten in seinem Wald in der Gemeinde Metnitz beschäftigt. Weil er eine etwa zehn Meter hohe Fichte fällen wollte, schnitt er deren Stamm ein. Als der Baum zu Boden stürzte, scherte der hintere Teil jedoch aus und traf den 59-Jährigen am linken Bein.