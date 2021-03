Lena Kemmer hat das Tempo im Blut

„Sie hat sich erkundigt, was für sie in Frage kommt und hat sich letztendlich alles selbst organisiert. Das hat uns gezeigt, dass sie das wirklich will“, so Papa Herbert, der sich Ende letzten Jahres in Spanien am Streckenrand von den Künsten der Tochter überzeugt hat. „Sie geht sehr kontrolliert an die Sache heran, hat sich von Sitzung zu Sitzung gesteigert und ihre Rundenzeiten verbessert.“