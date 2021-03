Radsport: Die Suche nach Lösungen und Alternativen

„Es gibt nun einige Überlegungen an Alternativen“, verrät der Rad-Boss. „Ein Airport-Sprint am Flughafen, ein Event im Fahrsicherheitszentrum in Ludersdorf oder eine Austragung in Gössendorf – dafür würde man den dortigen Grand Prix von September auf den Juni vorverlegen. Damit wäre Gössendorf Teil der Austria Finals, Österreichische Kriteriumsmeisterschaft und ein Radligarennen“, so Pototschnig, der als Vizepräsident des österreichischen Radverbandes Ende März mitentscheiden muss, ob die Österreich-Rundfahrt auf August/September verschoben wird.