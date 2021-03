Land OÖ stochert bei der Integration „im Nebel“

Integrations-Monitoring

Das Land sollte darum ein Integrations-Monitoring einführen, und zwar angelehnt an die 25 Indikatoren des Bundes, welche Dimensionen wie Sprache und Bildung, Arbeit und Beruf oder Wohnen berücksichtigen. Es fließt ja auch viel Geld in diesen Bereich, wie Pammer aufzeigt: „Das Land OÖ hat von 2015 bis 2019 insgesamt 37,9 Millionen Euro an Integrationshilfen ausgegeben, gut 94 Prozent davon für Förderungen.“ In diesem Bereich arbeitet die Integrationsstelle des Landes dazu mit der Fachhochschule OÖ an der Entwicklung eines Steuerungsmodells und von Instrumenten zur Wirkungsevaluation. „Diese Zusammenarbeit sehen wir positiv“, so Direktor Pammer.