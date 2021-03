„Ganz Salzburg ist stolz auf Valentina“

Einst im heimischen Leistungszentrum

„Es ist toll, dass ich in meinem ersten Jahr als Profi gleich einen Titel hole. Ich bin so dankbar, dass ich Teil dieser Mannschaft bin, die eine so tolle Arbeitseinstellung und so tolle Werte vertritt“, meinte Klocker. Die absolvierte einst als Spielerin der BBU Salzburg das heimische Leistungszentrum. Daher zeigte sich auch Aaron Mitchell, Präsident des Salzburger Basketballverbandes, sehr beeindruckt: „Ganz Salzburg und Österreich sind stolz auf Valentina. Wir wünschen ihr weiter alles Gute in England.“