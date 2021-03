Drei Taxifahrer als Schlepper ertappt

Die Zahl der Aufgriffe von Migranten ist nach einem leichten Rückgang in der vergangenen Woche wieder langsam im Steigen. „Immer mehr Flüchtlinge schlagen sich entlang der Balkanroute in den Westen durch. Oft werden sie nahe der Grenze zwischen Ungarn und dem Burgenland abgesetzt, damit angeheuerte Autolenker sie abholen und nach Wien oder sogar bis nach Deutschland bringen“, berichten erfahrene Ermittler. Als letztes Glied in der kriminellen Schlepper-Kette witterten zuletzt zunehmend viele Taxilenker das große Geschäft an der burgenländischen Grenze. Bis zu 200 Euro pro Kopf verlangen die Berufschauffeure für ihre riskante Fuhr in die Bundeshauptstadt – für etliche Flüchtlinge bedeutet das die letzte Etappe auf ihrer langen Reise nach Mitteleuropa.