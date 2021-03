Salzburg: Keine Sperre für ganze Bezirke geplant

„Wir kapseln lieber Hotspots ein, als ganze Bezirke“, sagte dazu ein Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Dienstag. „In Gemeinden mit starkem Infektionsgeschehen haben wir ja bereits Verschärfungen.“ So seien nach wie vor die Beschränkungen im Gasteinertal, aber auch in der Gemeinde Muhr im Lungau aufrecht. „Neben der Testpflicht bei der Ausreise kontrolliert die Polizei verstärkt das Einhalten der Quarantäne. Ein Auslaufen der Quarantäne ist zusätzlich nur mit einem negativem Test möglich.“ Zusätzlich mussten die Schulen wieder auf Distance-Learning umstellen.