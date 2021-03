Tourengeher stürzte mit Schneewechte in die Tiefe

Bergretter aus St. Gilgen und Strobl im Flachgau sind am Montagabend zu einem schwierigen Rettungseinsatz bei Dunkelheit und schlechtem Wetter in der Osternhorngruppe ausgerückt. Sie bargen einen Tourengeher aus Oberösterreich, der am Gipfel des Königsberger Horns beim Umziehen mit einer Schneewechte in die Tiefe gestürzt war und sich dabei eine Schulterverletzung zugezogen hatte. Der nächtliche Einsatz dauerte mehr als fünf Stunden bis Dienstag um 2 Uhr.