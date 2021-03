Land Kärnten verdoppelt das Covid-Budget

„Um sämtliche Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus zügig - das heißt ohne lange Genehmigungsverfahren - finanzieren zu können, wurde vor Monaten ein eigener Budgetposten installiert: Dieser wurde im Landesvoranschlag 2021 mit fünf Millionen Euro ausgestattet. Besagte 5-Millionen-Euro-Grenze wird allerdings schon mit Ende des ersten Quartals erreicht sein. Es war also dringend erforderlich, den Budgetposten rasch aufzustocken“, informierte am Dienstag Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner im Anschluss an die Regierungssitzung.