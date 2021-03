Mit Penny Stilvolle Gläser von Fontignac gewinnen!

Fontignac - diese traditionsreiche, französische Marke ist für ihre Spitzenprodukte weltweit bekannt. Diese hochwertigen Gläser verbinden zeitloses und elegantes Design mit ausgewogenen Proportionen in einer hervorragenden Qualität. In den geschmackvollen Gläsern lassen sich Getränke angemessen servieren. Egal, ob Wasser, Säfte oder Wein - so stilvoll können die Getränke in den formschönen Gläsern genossen werden.