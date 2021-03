Wer hat Huskyhündin „Lana“ aus Klagenfurt gesehen?

Die 15-jährige Huskyhündin „Lana“ wird verzweifelt gesucht. Die noch immer fitte Hündin ist in der Nacht zum Montag aus dem Garten in der Karawankenblickstraße in Klagenfurt ausgebüxt und seitdem spurlos verschwunden. Die Besitzer haben alle zuständigen Stellen (Polizei, Tierheime, Jäger) verständigt und hoffen, ihre geliebte Hündin wiederzufinden.