Das Geheimnis der Alemannen

Wie können die guten Zahlen gehalten werden?

Durch konsequentes Testen. Das ist so, als ob man ein Netz knüpft und dieses Netz wird durch viele Testungen immer enger geknüpft, so dass nach Möglichkeit jede Infektion erkannt wird. Allein in der vergangenen Woche wurden ja über 100.000 Vorarlberger getestet.