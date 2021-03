Sex-positiv: Alles kann, nichts muss

Sexuelle Aufregung, Offenheit und Freizügigkeit werden in der sex-positiven Bewegung nicht nur im Privaten gelebt, sondern auch in Partyform gebracht. Mit großem Erfolg. Damals, vor Corona, bildeten sich lange Warteschlangen vor „Zusammen Kommen“, eine der (wenigen öffentlich zugänglichen) sex-positiven Partys in Österreich. Zwei Stunden oder länger warteten aufgeregte Partygeher in sexy Kleidung unter dem Mantel darauf, an der Tür vorbeizukommen, zu ekstatischer Musik zu tanzen und (vielleicht) Sex in dunklen Separees zu haben.