In Salzburgs Spitälern sinkt der Alters-Schnitt

Fakt ist, dass die Infektionszahlen weiter nach oben steigen – Salzburg war am Montag bei einer 7-Tage-Inzidenz von 305. Der Österreich-Wert liegt dabei etwas tiefer bei 236. Dabei ist der 7-Tages-Schnitt nur im Bundesland Wien noch höher als bei uns in Salzburg. Warum die Zahlen gerade bei uns so hoch sind, darüber zerbrechen sich auch die Experten den Kopf. So werden die „Pandemie-Müdigkeit“ im gleichen Atemzug mit den Lockerungsmaßnahmen und den neuen, ansteckenderen Mutationsformen als Gründe für die hohen Fallzahlen genannt.