„Jetzt wollen wir gleich den Sack zumachen“

Ring frei zur sechsten Runde! Geht es nach den Eisbullen, soll es auch die letzte im Eishockeyliga-Viertelfinale gegen Dornbirn sein. „Mit den drei Siegen in Folge haben wir die Serie gedreht, Selbstvertrauen getankt – jetzt wollen wir auch gleich den Sack zumachen“, tönt Flo Baltram, dessen Goldtor am Sonntag im Mitteldrittel Spiel fünf entschied. Jetzt soll nichts mehr anbrennen, ja nicht mehr das Momentum aus der Hand gegeben werden. Dann kann der Bulls-Stürmer am Donnerstag seinen 24. Geburtstag fix in Vorfreude auf das Duell mit dem „Erzrivalen“ KAC genießen.