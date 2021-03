Alpinisten in Not: Ötscher als Nachtquartier

Eine besonders harte Nacht verbrachten wohl vier verirrte Alpinisten auf dem Ötscher. Das Wahrzeichen des Mostviertels verwandelte sich am Wochenende lawinentechnisch nämlich zu einem wahren Minenfeld. Nach dem Einsatzabbruch am Sonntag wurde die Suche nach dem Biwak der Vermissten Montagfrüh wieder aufgenommen. Bereits am Vormittag konnten die Opfer endlich erreicht und auch teilweise gerettet werden. Gegen 13.30 Uhr gab es schließlich die große Entwarnung.