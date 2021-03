Strafgeld veruntreut: Diversion für Salzburgerin

Eine Salzburgerin ist am Montag wegen Veruntreuung von Strafgeldern in Höhe von rund 16.400 Euro, die ertappte „Schwarzfahrer“ bei Kontrollen in öffentlichen Bussen zahlen mussten, vor einer Richterin am Landesgericht Salzburg gestanden. Die 35-Jährige war geständig. Sie gab als Motiv eine finanzielle Notlage an. Das Strafverfahren wird eingestellt, nachdem sie im Rahmen einer Diversion 40 Stunden an gemeinnützige Leistungen erbracht und den Schaden wiedergutgemacht hat.