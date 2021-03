Pensionist schreckte Betrüger mit Jagdwaffe ab

Ein 77-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck erhielt am 9. März gegen 11.25 Uhr auf seinem Festnetzanschluss einen Anruf einer Frau, die ihn mit einem leichten Akzent mit den Worten „Hallo Onkel“ ansprach. Im Glauben mit der aus Russland stammenden Gattin seines Enkelsohnes verbunden zu sein, kam es schließlich zu einem Telefonat, bei dem der 77-Jährige von der Anruferin gebeten wurde, ihr zur kurzfristigen finanziellen Überbrückung mehrere tausend Euro zu leihen. Sie wolle das Geld um 13 Uhr bei ihm abholen. Nachdem das Gespräch beendet wurde, erhielt der Pensionist neuerlich einen Anruf auf dem Festnetz. Diesmal rief eine männliche Person an, die sich als Kriminalbeamter des LKA Salzburg ausgab. Dieser gab an, dass er soeben mit einer Betrügerin telefoniert habe, die Polizei diese aber bereits überwachen würde. Er möge zum Schein auf die Forderungen eingehen, bei der Geldübergabe würde die Frau dann festgenommen werden.