„Das Infektionsrisiko ist mir immer sehr bewusst“

„Krone“: Aber Sie haben selbst gesagt: Es hat starke Auswirkungen auch auf die Partei. Also müssen Sie - später halt - auch darüber nachgedacht haben. Welche Auswirkungen hat es denn in der Situation?

Rabl: Haimbuchner hat ein gutes und motiviertes Team um sich und da sitzt jeder Handgriff und jeder versteht auch sein Handwerk. Also insofern läuft das Werk gut und rund weiter. Aber es ist halt trotzdem so, wenn der Kopf einmal weg ist, dann beginnt man natürlich nachzudenken, was ist alles zu erledigen? Und dann merkt man auch, wieviel eigentlich da von diesem Kopf auch erledigt worden ist.