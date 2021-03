Feuerwehr rettete Mieter (30) aus Rauchhölle

Nachbarn schlugen Sonntagfrüh Alarm, Feuerwehrleute wurden zu Lebensrettern: In einer Wohnung in Bad Hall waren Nudeln in einer Pfanne in Brand geraten, der Mieter (30) lag benommen auf der Couch. Als die Retter eintrafen, war die Wohnung so verqualmt, dass eine Wärmebildkamera zur Personensuche nötig war.