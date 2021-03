Mehr als weiblich: menschlich

Fast noch wichtiger: das Kollektiv der „Wochenklausur“, mit dem nachhaltige Projekte umgesetzt wurden, etwa eine mobile Ambulanz für Obdachlose (Wien) oder eine Pension für Drogenprostituierte (Zürich). „Ich habe mich gefragt, ob die beiden Arbeitsweisen zusammenpassen könnten: auf der einen Seite die Tätigkeit in einer großen Einrichtung, auf der anderen Seite das aufregende Engagement in freien Projekten. Und endlich, in Hittisau, konnte ich diese Fäden miteinander verweben. Das Frauenmuseum ist eine Institution mit Regeln, die Zugangsweisen ähneln aber jenen in freien Projekten. Das ist sehr spannend“, meint die mittlerweile im Ländle heimisch gewordene Mutter eines Sohnes.