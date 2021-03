Japan: Olympia als Beweis für Sieg über Corona

Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga hat nach dem Ausschluss ausländischer Zuschauer das Festhalten an den Plänen für die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio bekräftigt. Die Sommerspiele sollten „ein Beweis für den Sieg gegen das Coronavirus“ werden, sagte Suga am Sonntag. Der Regierungschef versicherte erneut, alles unternehmen zu wollen, um eine weitere Welle von Neuinfektionen zu verhindern.