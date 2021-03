Jetzt sind es sogar 24 Verletzte nach Schneesturm

Bis 18.30 Uhr gesperrt

Die Welser Autobahn A 25 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 18.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen total gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die insgesamt 24 verletzten Personen wurden in das Klinikum Wels bzw. in Linzer Krankenhäuser verbracht. Die Abschleppung der Fahrzeuge erfolgte durch mehrere Abschleppunternehmen.