Hexen, Eier und Paraden: Osterbräuche weltweit

Mit dem christlichen Fest Ostern sind seit Jahrhunderten allerlei Bräuche verbunden, die zum großen Teil heidnischen Ursprungs sind. So lässt sich etwa das Verschenken bunter Eier bis zu den alten Chinesen zurückverfolgen. Der Hase wiederum tauchte bereits in der ägyptischen Mythologie auf. Der Brauch der Speisensegnung zu Ostern - oft fälschlich Fleischweihe genannt - wird besonders in Österreich, Bayern und Südtirol gepflegt. Er lässt sich bis in das 7. Jahrhundert zurückverfolgen.