Erlebnis Bregenzerwald: Zeit fürs Nichtstun

Die insgesamt 36 Zimmer und Suiten, verteilt auf zwei Häuser, stammen aus unterschiedlichen Epochen und tragen Namen ihrer früheren prominenten Bewohner. So erinnert die „König Max“-Suite an den Besuch des bayrischen Königs im Jahr 1856 oder das „Eduard Mörike“-Zimmer an den Besuch des deutschen Lyrikers, der mit seiner Frau Margarethe Speth hier die Flitterwochen verbrachte. Andere Räume wiederum sind Persönlichkeiten gewidmet, die diesen Ort geprägt haben. Angelika Kauffmann zum Beispiel. Die bekannte Künstlerin (1741-1807) war zeitlebens eng mit Schwarzenberg, dem Heimatort ihres Vaters, verbunden. Schon im Alter von 16 Jahren hat sie die Apostelfresken in der Kirche gestaltet. Aber nicht nur ein Zimmer ist nach ihr benannt. Das ihr gewidmete Museum erreicht man in nur wenigen Gehminuten. Von außen eher unscheinbar, werden in dem 450 Jahre alten sogenannten Kleberhaus jährlich wechselnde Themenausstellungen mit Originalwerken gezeigt.