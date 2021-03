Quarantäne-Brecher müssen nun in das Landesgericht

So muss sich am Mittwoch ein Experte für Arbeitssicherheit vor der Richterin verantworten, weil er laut Anklage am 22. Dezember einkaufen ging - trotz aktiver Infektion und behördlicher Quarantäne-Anordnung. Und am Donnerstag darf sich eine Betreuerin erklären, die am 12. Dezember - einen Tag nach positivem Test und mündlicher Quarantäne-Verhängung - wieder zur Teststraße beim Salzburger Congresszentrum ging, um sich erneut testen zu lassen - offensichtlich zweifelte die Frau das erste Testergebnis an. Bei einer Verurteilung drohen bis zu 3 Jahre Haft.