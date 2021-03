Frühling lässt in Oberösterreich auf sich warten

Beste Bedingungen

Zum Singen zumute ist noch am ehesten den Wintersportlern, die sich über ideale Verhältnisse freuen dürfen. Gerald Paschinger, von den Hochficht-Bahnen: „Wir haben beste Bedingungen und aktuell ein Wetter und Pistenverhältnisse wie im Jänner.“ Die Bäume sind voller Schnee und der Hochficht präsentiert sich noch im Winterlook. Zu Paschingers Freude: „Wenn es so wie in den vergangenen Tagen auch im Zentralraum schneit und es kalt ist, ist das Skifahren gehen gleich viel präsenter bei den Menschen, als wenn es warm und grün ist. Man kann also sagen, dass uns das aktuelle Wetter hilft.“ Sein Tipp: „Ich kann es nur jedem empfehlen, noch einmal ins Skigebiet zu fahren. Wir sperren am 28. März endgültig zu.“