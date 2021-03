Österreich prallt im WM-Quali-Play-off auf Polen!

Die letzte Hürde für Österreichs Handball-Frauen auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Spanien (1. bis 19. Dezember 2021) lautet Polen! Wie die Auslosung am Montag in Wien ergab, trifft die ÖHB-Auswahl im Play-off am 16./17. (heim) und 20./21. April (auswärts) auf den 14. der letztjährigen EM und darf sich damit zumindest Hoffnungen auf die erste WM-Teilnahme seit 2009 machen.